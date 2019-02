Premiere gelungen. 60 Gäste kamen zum ersten Neujahrsempfang der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU der Kreisverbände Braunschweig und Peine ins Peiner Schützenhaus. Im voll besetzten Gelben Salon der Gaststätte gab es nicht nur Sektempfang und Entenessen sowie angeregte Gespräche zwischen den Besuchern, sondern auch Grußworte zu wirtschaftlichen Themen. Die kamen von Antoinette von Gronefeld (Kreisvorsitzende MIT-Braunschweig), Tim Faustmann (Kreisvorsitzender MIT-Peine), dem Peiner Landtagsabgeordneten Christoph Plett (CDU) und dem Landtagsabgeordneten Braunschweig-Süd (mit Vechelde), Oliver Schatta (CDU), sowie Andreas Meier, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Peiner Stadtrat.

„Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit einmal vorstellen“, sagte Faustmann zur Begrüßung. Der Leitsatz des Kreisverbandes der Fuhsestadt laute: „Stark machen für Peine“. Auf einem großen Plakat mit Fotos vom Alten Rathaus und der Fußgängerzone begrüßte er die Gäste.

Die MIT Peine hat 60 Mitglieder, Braunschweig und Peine zusammen 200, in ganz Deutschland sind es 25.000. „Zunächst ist wichtig, dass bei der MIT Mitgliedschaft in der CDU nicht Pflicht ist“, so Faustmann. Auch Mitglieder anderer Parteien könnten die Angebote der MIT nutzen. „Wir sehen uns als Scharnier in die Politik“, knüpfte Antoinette von Gronefeld an. Dabei sei der Mittelstand vor Ort für die MIT am wichtigsten. Und Faustmann fügte hinzu: „Bei uns ist auch möglich, dass jedes Mitglied nicht nur die Angebote vor Ort, sondern die jedes anderen Verbandes in Deutschland wahrnimmt.“

Dementsprechend schnitten die Ehrengäste bei ihren Grußworten nicht nur zum Beispiel bundesweite Steuer- und Sozialpolitik, sondern auch regionale Themen an. Andreas Meier rückte die Diskussion um die Neugestaltung des Lindenquartiers in Peine in den Vordergrund: Wichtig sei, dass alle Parteien nun trotz heftiger kontroverser Diskussionen eine gemeinsame Lösung zur Gestaltung des Areals gefunden hätten, sagte er. Jetzt müsse man sich schnell dringenden weiteren Problemen vor Ort zuwenden: Dazu gehöre zum Beispiel die Digitalisierung der Grundschulen.

Der Landtagsabgeordnete Christoph Plett schlug den Bogen von Peine nach Braunschweig. „Die beiden Städte arbeiten gut zusammen“, lobte er. Es sei wichtig, auf diese Weise die Mittelständler zu entlasten. Gerade in der jetzigen Zeit, in der Fachleute die Abnahme der Wirtschaftsleistung in Deutschland prognostizieren.

Auch Oliver Schatta schnitt Themen an, die Bedeutung für die Region haben. Dazu gehört zum Beispiel die Diskussion um den Fahrradschnellweg zwischen Vechelde und Braunschweig, der Ausbau der Infrastruktur und das Tempolimit. Insgesamt würden sich hier die Diskussionen immer mehr zuspitzen, kritisierte Oliver Schatta. „Dabei sollten wir eher Maß und Mitte halten.“