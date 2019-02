Bus-Probleme in Peine ab Montag beseitigt!?

Das Archivbild steht symbolisch für den Schülertransport in Peine. Jüngste Probleme sollen, so verspricht es das Busunternehmen ONS Melskotte, nun behoben werden.

Die aktuellen Probleme im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), speziell in der Schülerbeförderung, haben in den vergangenen Wochen für viel Aufregung und Ärger im Peiner Land gesorgt. Seit Anfang Januar hagelte es Beschwerden von Eltern und Schulen über Busausfälle und Verspätungen. Zu dem Zeitpunkt hatte die Omnibus-Nahverkehr-Service GmbH (ONS/Melskotte; Edemissen) den Beförderungsbetrieb auf den Teilnetzen Edemissen und Hohenhameln-Ilsede-Lengede übernommen (Vertragszeitspanne 2019–2028).

Vor der öffentlichen Sondersitzung Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport des Kreistags am Montag, 11. Februar, 16.30 Uhr, zu diesem Thema in der Mensa des Gymnasiums am Silberkamp, Am Silberkamp 30, in Peine zeichnet sich nun eine Lösung ab. Nach Angaben der Kreisverwaltung hat ONS inzwischen die Dienst- und Einsatzpläne korrigiert, so dass weniger Fahrten ausfielen. Außerdem sei das Fahrpersonal nachgeschult worden. Und ab nächsten Montag werden Fahrplankorrekturen wirksam (siehe nebenstehenden Bericht). Die Hauptprobleme wie Verspätungen und nicht funktionierende Anschlussbeziehungen sollen damit beseitigt werden.

Gleichwohl machte Landrat Franz Einhaus am Freitag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz noch einmal deutlich, dass der Landkreis als Schulträger wegen der angehäuften Qualitätsmängel „in hohem Maße unzufrieden“ sei. Die Übergangsphase des Busbetriebs zum Jahreswechsel, in welcher wohl gewisse Mängel einzukalkulieren seien, sei jetzt vorbei.

Einhaus wolle zwar kein Schwarzer-Peter-Spiel betreiben, aber klarstellen wolle er schon, dass der ÖPNV mit der Schülerbeförderung als Bestandteil per Gesetz dem Kreis abgenommen und in die Regie des Regionalverbands Großraum Braunschweig übergegangen sei.

Für die Lizenzvergabe – im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens – wiederum ist die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) zuständig; Die Gesellschafgt ONS Melskotte war einziger Bewerber und hat entsprechend den Zuschlag bekommen.

Sollte nun aber trotz der Korrekturen die „Schlechtleistung“ anhalten, müsse das Konsequenzen haben, mahnte Einhaus. Dann müsste also der Regionalverband Braunschweig als regionaler ÖPNV-Aufgabenträger entsprechend an die LNVG herantreten.

Tatsächlich aber lasten diese Verantwortlichkeiten auf allen Schultern. Laut Schulgesetz ist zunächst der Landkreis Träger der Schülerbeförderung. Und laut Nahverkehrsgesetz ist der Regionalverband ÖPNV-Träger. Bei der hier im Peiner Land praktizierten Integration des Schülertransports in den Linienverkehr tragen also beide Mitverantwortung.

In diesem Zusammenhang bestätigte Erster Kreisrat Henning Heiß einen guten Verlauf der Gespräche auf der Fachebene – mit Beteiligung von Vertretern von ONS, Regionalverband und Kreis. Er hoffe sehr, dass die von ONS angekündigten Korrekturen ab Montag greifen und Verbesserungen herbeiführen.

Zudem kündigte Heiß an, dass der Kreis im Fall weiterer Störungen im Busbetrieb betroffenen Eltern Aufwendungen für den Schulweg ihrer Kinder (zum Beispiel Autofahrten) erstatten werde. Ferner sollten Betroffene Beschwerden direkt an den Kreis übermitteln.

Beim Regionalverband hat sich die Beschwerdelage bezüglich der Schülerbeförderung mittlerweile „deutlich verbessert“, so Sprecherin gisela Noske am Freitag. Beim übrigen Bedienungsangebot habe es „kaum bis keine Probleme“ gegeben. Noske: „Im Gegenteil: die Ausweitung des Fahrtenangebots am Nachmittag und Abend sowie am Wochenende wurde gelobt.“

Der Kreis Peine investiert jährlich 7 Millionen Euro in den Schülertransport für Schülerfahrkarten.

Neue Busfahrpläne gelten ab Montag

Das Busunternehmen ONS/Melskotte (Edemissen) gab am Freitag Fahrplanänderungen ab Montag, 4. Februar, bekannt:

Auf der Linie 505 wird die Abfahrtzeit vom Peiner Bahnhof von 9.39 auf 9.30 Uhr vorverlegt.

Eine geänderte Linienführung gibt es auf der Linie 506 mit der bisherigen Abfahrt um 7.33 Uhr ab Stederdorf, Wendesser Straße. Dieser Bus fährt künftig – beginnend von der Pirolstraße um 7.27 Uhr – über Julius-Leber-Straße, Konsumstraße zur Wendesser Straße und weiter zum Mittelpunkt. Dort wird die neue Haltestelle der Peiner Verkehrsgesellschaft (Linie 525) angefahren. Im Anschluss führt die Linie durch das Industriegebiet direkt zum Silberkamp-Gymnasium und weiter zum Ratsgymnasium.

Ab Oelerse fährt der Bus auf der Linie 507 bereits 7.23 Uhr zum Schulzentrum nach Edemissen.

Die Abfahrt der Linie 508 in Edemissen wird von 15.59 (Edemissen, Rathaus) auf 16.06 Uhr verlegt.

Auf der Linie 531 wird die bisherige Abfahrt von 13.30 Uhr (Lengede, Hinter der Kippe) auf 13.25 Uhr vorverlegt. Dieser Bus fährt bis Peine und bedient die Ortschaft Gadenstedt nicht mehr. Ein Umstieg ist aber in Groß Ilsede am ZOB in die Linie 530 möglich.

„Diese Anpassungen dienen der Anschlusssicherung an oder von weiteren Linien“, teilte Dirk Schmidt, ONS-Teamleiter für Service und Personal, mit. Die aktuellen Fahrpläne werden an den Haltestellen veröffentlicht, online sollen die Pläne ab Montagmittag abrufbar sein.

Kontakt

Beschwerden über etwaige weitere Störungen im Busbetrieb schicken Betroffene an die Kreisverwaltung. E-Mail: schule.sport@landkreis-peine.de

Kosten für den Schülertransport im Fall von Störungen erstattet der Landkreis den betroffenen Eltern.