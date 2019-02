Einer, der sich immer mal wieder „verwählt“

Als nach zweieinhalb Stunden das Publikum heftig Beifall klatschte und „Zugabe“ forderte, da wusste Doris Venn, dass sie sich nicht verwählt hatte. Zum ersten Mal bot sie im Teatro di Vino, das sie mit ihrem Mann Gerhard in Stederdorf betreibt, politisches Kabarett an. „Verwählt?“, lautet der Titel des Programms, mit dem Gregor Pallast unterwegs ist.

Er bindet die Zuhörer in dem kleinen Theater, das am Samstagabend voll besetzt ist, gleich mit ein und fragt: „Woran denken Sie, wenn Sie auf 2018 zurückblicken?“ Die Antwort kommt im Chor: „An den Hitzesommer“. Anschließend erzählt der 39-Jährige ein bisschen über sich: „Ich komme aus Bonn. Ich habe auf Lehramt studiert.“ Er hat ein paar Lehrbücher dabei, aus denen er manchen Satz vorliest – um zu demonstrieren, dass man mit verschwurbelten Sätzen heute keine jungen Leute erreicht.

Dann legt er im Galopp los. „Politik ist so lustig wie schon lange nicht mehr“, sagt Gregor Pallast mit sonorer Stimme, um dann ein paar Minuten später zu beklagen: „Die Politiker nehmen mir was weg. Ich kann doch nichts mehr entlarven.“ Als Beispiel dafür nennt er die Baumhäuser im Hambacher Forst: „Die mussten abgerissen werden, weil sie keinen Brandschutz hatten.“ Er packt viele Themen an: vom hohen Spritverbrauch der SUV über den Atom-Ausstieg, von V-Leuten über die AfD und Pegida, vom angeblich unwissenden Martin Winterkorn bis zur Weltklima-Konferenz.

Zurück zum Programm-Titel „Verwählt?“ Es wäre gut, wenn man vor der Wahl wüsste, was die Kandidaten nach der Politik machen, sagt Gregor Pallast und fügt hinzu: „Früher hieß man Klugscheißer, heute ist man Berater.“ Als Beispiele nennt er unter anderem Ronald Pofalla, der jetzt dem Vorstand der Deutschen Bahn angehört, und Joschka Fischer, der unter anderem die Firmen BMW und Siemens berät. Donald Trump zieht er ebenso durch den Kakao wie die Bundeskanzlerin: „Wenn die Merkel geht, ist Friedrich Merz wieder da.“ Nach zwei Stunden netto endet das Programm mit dieser Prognose: „In 20 Jahren sucht Großbritannien wieder ein Plätzchen in Europa.“ Gregor Pallast gibt in dem Wahljahr 2019 zu: „Ich habe mich schon häufig verwählt. Gehen Sie wählen.“ Der Kabarettist ist ein hochgebildeter Mensch, der aber oft zu schnell spricht, weil er möglichst viele Themen abarbeiten will. Daher geht dieser Tipp an Gregor Pallast: Lassen Sie mal die eine oder andere Pointe stehen, langsam ausklingen, damit die Zuhörer beim Lachen auch mal Luftholen können.