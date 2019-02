Whiskey-Geschichte im Stepptanzschritt

Zwei Stunden lang die Geschichte eines Getränkes und Stepptanz miteinander zu kombinieren – das ist doch wohl eher eine ungewöhnliche Kombination. An diesem Abend nicht. In ihrem Programm „Whiskey, you are the devil“ haben die Danceperados aus Irland die über tausend Jahre alte Tradition der Whiskey-Destillation so raffiniert mit einer furiosen Stepptanzshow kombiniert, dass die 450 Gäste in den Peiner Festsälen zu Beifallsstürmen hingerissen wurden. Dazu kam die Musik von einer sechsköpfigen Live-Band in bester Spiellaune. Und auf einer großen Multivisionswand im Hintergrund der Bühne wurden historische Fotos und Filme zur Whiskey-Geschichte gezeigt. Ein abwechslungsreicher Kontrast zur farbenfrohen und festlichen Kleidung der zwölf Tänzer.

„Wir erzählen euch die Geschichte des Irish Whiskey mit Musik, Liedern und Tänzen“, erklärte Sängerin Geraldine MacGowan. Sie führte durch die abwechslungsreiche Vorstellung. Dabei sei „Whiskey, you are the devil“ keine abendfüllende Huldigung an den Alkohol. Vielmehr sei das hochprozentige goldgelbe Getränk eng mit der Geschichte des Landes verbunden, „ein Teil der DNA der Iren“. Es drücke Leid, Unterdrückung, aber auch Hoffnung und Rebellion aus.

Und das zeigte sich auf der Bühne vom ersten Moment an mit atemberaubenden Tanzschritten der Desperados, was übersetzt so viel wie „die Tanzwütigen“ bedeutet. Zusammen bringen sie es auf mehr als 40 Weltmeister- und All-Irland-Titel. Sofort hatten sie die Zuschauer auf ihrer Seite, es wurde mitgeklatscht und applaudiert.

Besonderheiten waren zum Beispiel der „Barrel Dance“, eine Spielart des „Irish Dance“, bei dem auf abgesägten Holzfässern getanzt wird. Auch der „Broom Dance“, bei dem ein Strohbesen als Partner dient, weist auf die Verbindung der Tänze auf die Whiskey-Produktion hin.

Doch es ging nicht nur um die Herstellung. Die Danceperados nahmen ihre Gäste mit in die sogenannten „Sheebens“, illegale Pubs, in denen früher exzessiv getrunken, aber auch wild musiziert und getanzt wurde. Es ging über den Atlantik in die USA in die Zeit der Prohibition, in der irische Gangster das flüssige Gold schmuggelten. Beeindruckend dabei das Fiddle-Solo „My Whiskey is over the ocean“ von Deirdre Ó Meachair, die virtuos den Geist der Auswanderer zwischen Hoffnungslosigkeit und Lebensfreude ausdrückte. Insgesamt war „Whiskey, you are the devil“ eine sehr lebhafte und abwechslungsreiche Tanzshow mit einem etwas anderen Konzept, für die es immer wieder donnernden Applaus gab.