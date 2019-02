Anbaden im Eixer See - Ein Vergnügen für die ganz Harten

Schnell rein und schnell wieder raus. Im Eixer See herrschte am Sonntag eine Wassertemperatur von drei Grad.

Peine. 23 Frauen und Männer kommen zum Eis-Baden der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft an den Eixer See.

Ein Grad Lufttemperatur, drei Grad Wassertemperatur. Es ist so etwas wie der finale Härtetest. Klar, es kostet Überwindung, seinen Körper in den eiskalten Eixer See zu tunken. 23 Unverfrorene gingen das Wagnis am Sonntagmittag ein: Sie beteiligten sich am Eis-Baden der DLRG-Ortsgruppe Peine an dem Baggersee nahe der Autobahn 2.

Spaß hatten diese Teilnehmer. Foto: Jörg Kleinert

Seit fast vier Jahrzehnten bietet die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft das „Anbaden“ am ersten Sonntag im Februar an. Anfangs war es eine interne Veranstaltung, die Lebensretter nannten sie „Eis-Frühstück“. Erst der Sprung ins eiskalte Nass im damals noch regelmäßig zugefrorenen Eixer See, anschließend gab es zur Belohnung für die Hartgesottenen Gebäck mit Matjes. Heute nennen es die DLRG-Mitglieder „Eis-Baden“. Sie bleiben nicht mehr unter sich, sondern laden alle Peiner ein, mit ihnen in den eisige See zu springen. Statt Gebäck und Matjes gibt es Kartoffelsüppchen und heißen Kaffee.

Doch wie kälteresistent sind die Peiner? Eins wurde am Sonntag deutlich: Eis-Baden ist ein Vergnügen nur für die ganz Harten. Warmduscher und Weicheier dürften schon bei dem bloßen Gedanken an den Sprung ins Wasser erschaudern. Für die Fans des Eis-Badens aber ist es das Größte, in weniger als fünf Grad kaltes Wasser einzutauchen.

„Ich mache das jeden Sonntag“, erzählte Aldona Gorzaniak-Nacke. Sie hielt es fast zehn Minuten lang im Wasser aus. „Wir sind in Polen ganz andere Temperaturen gewohnt“, sagte die 47-Jährige. Außerdem habe das kalte Wasser für sie einen angenehmen Nebeneffekt, es habe ihr in den vergangenen Monaten bei gesundheitlichen Problemen geholfen.

Man hörte viele Meinungen an diesem Morgen, warum es wohl Sinn macht, in eisiges Wasser zu springen. Der eine verspricht sich davon ein gestärktes Immunsystem, der andere mehr Willenskraft und Kältetoleranz.

Gruppenfoto nach dem eisigen Bad. Foto: Jörg Kleinert

Heiko Stanze zitterte am ganzen Körper, als er nach seinem Bad am Ufer stand, eingehüllt in ein Handtuch. „Es brennt auf der Haut, es fühlt sich an wie tausend Nadelstiche“, erzählte der Vöhrumer. „Aber sonst ist es ganz angenehm.“ Ähnlich äußert sich Henning Eschemann. „Es prickelt nur ein bisschen in den Fingern. Sonst ist alles gut“, beschrieb der Peiner Eis-Bader sein Empfinden. Für ihn sei der Sprung ins kalte Nass nichts Ungewöhnliches. „Ich dusche nach dem Sport regelmäßig kalt.“