Tagespflege wird zehn Jahre alt

Auf ein besonderes Jubiläum blickte am Wochenende die Tagespflege des Arbeiter- und Samariter-Bundes (ASB) an der Wiesenstraße zurück. Die Einrichtung feierte ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür.

„Unsere Angebote kommen gut an, stoßen auf große Resonanz. Derzeit betreuen wir in der Tagespflege 15 Menschen. Die Nachfrage ist aber so enorm, dass wir bereits eine Warteliste anlegen mussten, nicht nur in der Tagespflege“, erklärte Pflegedienstleiterin Bianca Duy. Insgesamt beschäftigt der ASB in der Tagespflege sechs Mitarbeiter und drei Fahrer. Denn einige Gäste, die das Angebot wahrnehmen, können abgeholt und wieder nach Hause gefahren werden. Der Fahrdienst habe sich bewährt und werde gut genutzt.

Das Tagesangebot ist vielfältig. Dazu zählen: gemeinsames Essen, Beschäftigungsangebote wie Gymnastik, Gedächtnistraining, Gesellschaftsspiele, Demenzbetreuung, Spiele, Basteln und Singen. „Der Bedarf ist hoch“, ergänzte Duy und betonte, der ASB habe sechs Tagespflegen im Landkreis Peine. Dabei wollten Angehörige es oft vermeiden, Familienmitglieder in einem Heim unterzubringen. Sie sollten möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben. „Die Betreuung bringt eine Entlastung für die pflegenden Angehörigen“, meinte die Pflegedienstleiterin. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Einrichtung und Leistungen zu informieren. „Bei uns greift ein Rädchen ins andere und zudem liegt unser Haus sehr zentral im Stadtgebiet. Der längste Gast ist seit acht Jahren bei uns. Das spricht für Vertrauen, ein qualitativ gutes Angebot und eine hochwertige Betreuung“, unterstrich ASB-Geschäftsführerin Nela Bode.

Am Tag der offenen Tür könnten Interessenten die Strukturen besser kennenlernen. Zudem diene der Tag auch dazu, Ängste abzubauen. Eine Tagespflege sei nötig und wichtig für ein selbstbestimmtes Leben, denn der Gast habe im Gegensatz zur stationären Pflege noch sein Zuhause und sei noch nicht so hilfsbedürftig. „Wir bieten so viel Unterstützung wie nötig, aber so wenig wie möglich“, erläuterte Bode. Die hellen Räume sorgten für angenehme Atmosphäre, hinzu kämen Ruheräume mit der Möglichkeit zur Meditation und Mittagsschlaf. Im Sommer könnten die Gäste den Garten genießen.

Seit fünf Jahren besucht Ehrengard Albert (79) die Einrichtung. „Ich komme einmal die Woche. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue und fühle mich rundum gut betreut.“