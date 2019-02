Wasserrohrbruch – 7000 Vöhrumer ohne Wasser

7000 Vöhrumer sowie die Menschen in den benachbarten Ortschaften, sogar bis Mehrum, hatten am Sonntag kein Wasser. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Die Polizei hat den Bereich zwischen Posener Straße und Köterkamp abgesperrt. Foto: Polizei

Grund war ein Wasserrohrbruch in der Vöhrumer Herrenfeldstraße, zu dem die Beamten um 12.30 Uhr gerufen wurden. Der Wasserverband Peine war zu dieser Zeit bereits im Einsatz. Die Polizei sperrte den Bereich der Herrenfeldstraße zwischen Köterkamp und Posener Straße vollständig ab. Im Laufe des späteren Tages sei die Wasserzufuhr für die Bürger wieder gewährleistet gewesen, so die Polizei. Welche Ortschaften und wie viele Bürger im Landkreis Peine genau betroffen waren, was den Wasserrohrbruch verursacht hat und wie viel Wasser auf die Straße lief, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen. Der Wasserverband Peine war am Sonntag nicht zu erreichen.

Ein beträchtlicher Teil der Herrenfeldstraße steht unter Wasser Foto: Polizei