Händler bemängeln Dauer-Tiefpreise

Peine. Zum zweiten Mal hieß es von Freitag bis Sonntag im Schützenhaus herzlich willkommen zum „Festival der kleinen Preise“. Die Geschäftsleute der Citygemeinschaft initiierten das Rotstiftfest, um ihre Lagerbestände von Altlasten zu befreien und hochwertige Kleidung zum Niedrigpreis oder Elektronik zu Schleuderpreisen anzubieten.

Ein lohnendes Konzept, wie Jan Philip Colberg vom Vorstand der Citygemeinschaft Peine meint. Die Kassen der zwölf mitmachenden Geschäfte hätten geklingelt und der Umsatz seiner Meinung nach gestimmt. Dem entgegen steht die Ansicht von Ulrich Ginsburg vom Herrenausstatter Männersache. Der Geschäftsmann sagt: „Im Handel sind die Preise in zehn von zwölf Monaten reduziert, und das Fazit ist, der Kunde kann permanent zum Rotstiftpreis einkaufen.“ Die Umsätze seien durch permanente Reduzierungen auch beim Festival zurückgegangen. Dunja Wittenberg von Mode am Markt, sagt: „Wichtig ist die Beratung und die Barrierefreiheit, das wünschen sich die Kunden, und das können wir bieten.“

Doch wie zeitgemäß ist das „Festival der kleinen Preise“ für Händler und Besucher noch? Aus Sicht der Kunden hat der Rotstiftmarkt nicht an Attraktivität verloren. Für Marion Matthies aus Peine, die mit ihrer Freundin zum Bummeln in den Saal des Schützenhauses gekommen war, stand fest: „In Peine gibt es generell nur noch ein kleines Kaufangebot, und der Schnäppchenmarkt bietet eine nette Abwechslung.“ Auch Horst und Erika Kunze aus Peine schauten sich um. Erika Kunze: „Wir kommen und schauen, doch bisher haben wir noch nichts gefunden.“ Zu den alljährlichen Besuchern der Veranstaltung zählte auch Carsten Hansen aus Stederdorf. Er meinte: „Ich finde immer Dinge für mich und finde das Angebot besonders für Männer gut.“ Der Meinung schloss sich sein Sohn Jesper an, der seinen Vater zum Shoppen begleitete.

Doch wie sinnvoll ist der Markt der kleinen Preise für Unternehmer? Dazu äußerte sich Marion Müller vom Modegeschäft Lara M. aus Handorf: „Ich habe hier die Möglichkeit, die Winterware noch zu verkaufen. Meist allerdings nur zum Einkaufspreis, aber das Lager muss geräumt werden. Die Frühjahrskollektion ist schon geordert.“ Die Geschäftsfrau fände es vorteilhafter, wenn es wie früher einen Sommer- und Winterschlussverkauf gäbe. „Heute wissen die Kunden, dass sie das ganze Jahr über Schnäppchen machen können. Das macht uns den Handel kaputt“, sagte Boutique-Inhaberin Marion Müller. Dieser Meinung schloss ich auch Marita Morick von Vera Moden aus Wendeburg an, die den Markt nutzte, um ihren Bekanntheitsgrad in der Region zu steigern. „Ich fände es gut, wenn es wieder Saisonreduzierungen gäbe und der Verbraucher mehr auf Qualität achten würde. Meine Ware wird in Deutschland produziert“, erklärte Morick.