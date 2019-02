Jugendwehr Harvesse ist mit Fleiß bei der Sache

Kinderfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr haben in Harvesse wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeholt. „Mit dieser ersten Aktion begann auch wieder offiziell der Dienst in der Jugendfeuerwehr Harvesse für das Jahr 2019“, berichtet Lisa Rodde, stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin.

Im Rückblick auf das Jahr 2018 erinnert sie an die Vorbereitung auf die Wettbewerbe. Hierzu wurden feuerwehrtechnische Dinge eingeübt, wie zum Beispiel das Setzen eines Standrohrs und der Aufbau eines Löschangriffs. Im Sommer nahm die Jugendfeuerwehr Harvesse an den Gemeinde- und Kreiswettbewerben in Edemissen teil. Im Juli ging es für eine Woche ins Zeltlager, das nahe der Insel Fehmarn stattfand. Zum Beginn des Herbstes fand eine Übung zum Umgang mit Atemschutzgeräte statt, gearbeitet wurde dabei mit Attrappen. Hierzu wurde das gesamte Feuerwehrhaus vernebelt, wie bei einem echten Hausbrand. „Die Jugendfeuerwehr hatte dann die Aufgabe in Zweiertrupps versteckte Gegenstände zu finden und zu bergen“, berichtet Lisa Rodde weiter.

Im Herbst spülte die Jugendfeuerwehr mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Harvesse die Brunnen im Ort. Ihre Funktionsfähigkeit wurde überprüft und auch die eine oder andere öffentliche Grünfläche hatte einen Nutzen davon, der schon fast vertrocknete Rasen wurde mit gewässert. Zum Winterbeginn setzte sich die Jugendfeuerwehr für die Sicherheit im Dorf ein. Die Unterflurhydranten wurden in mehreren Einsätzen, bei Wind und Wetter, winterfest gemacht. Das heißt jeder einzelne Hydrant wurde vom Schmutz des vergangen Jahres gereinigt und gegen das Einfrieren mit einer Folie gesichert. Fazit: „Alles in allem war das Jahr 2018 ein sehr arbeitsreiches aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr für die Jugendfeuerwehr Harvesse. Die Dienste wurden mit sehr viel Gewissenhaftigkeit und jeder Menge Fleiß durchgeführt.