Umgezogen ist das Geschäft „Schichtwechsel“ in Peine von der Fußgängerzone (Breite Straße) an den historischen Marktplatz.

Peine. Ebenfalls am historischen Marktplatz in Peine muss das traditionsreiche Eiscafe Bernauer in diesem Jahr schließen.

„Schichtwechsel“ in Peine nun am historischen Marktplatz

Das Eiscafe Bernauer am historischen Marktplatz in Peine wird in diesem Jahr schließen: Das hat unsere Zeitung von der Familie der Betreiberin, Tanja Jablanovszky, erfahren. Die Ursache für die Geschäftsschließung sind demnach unter anderem gesundheitliche Gründe der Betreiberin. Geplant sei, das Eiscafe nach der Sommersaison – also im Oktober – aufzugeben.

Laut ihrer Familie hat Tanja Jablanovszky die Eisdiele Bernauer – damals noch am Echternplatz angesiedelt – vor etwa zehn Jahren übernommen. Vor etwa fünf Jahren sei sie von dort in das jetzige Eiscafe am historischen Marktplatz (Am Markt 19) umgezogen. Nebenbei: Das alte Werbeschild Bernauer gibt es bis heute noch am Echternplatz.

Umgezogen ist das Geschäft „Schichtwechsel“ (Streetwear/Lifestyle) in Peine – und zwar aus der Fußgängerzone (Breite Straße 52) an den historischen Marktplatz (Marktstraße 1). Laut dem Inhaber Jan Philipp Colberg verfügt das Geschäft am neuen Standort über 200 Quadratmeter.