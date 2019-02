Spritzige Witze und trockener Humor

Dass die Denstorfer es verstehen, ausgiebig Karneval zu feiern, stellten sie eindrucksvoll unter Beweis. Seit 40 Jahren serviert dabei der Carneval-Club Denstorf ein buntes Programm. Beide Veranstaltungen am Samstag und Sonntag waren ausverkauft und die Stimmung war ausgelassen, so dass sich die Verantwortlichen über insgesamt 280 Narren freuten, die für drei Stunden den Alltag vergessen konnten. In den Pausen übernahm DJ Galaxy.

Mit dem Neuner-Rat und Sitzungspräsident Uwe Otto an der Spitze erlebten die Freunde des Karnevals ein Programm mit viel Musik und Tanz sowie Sketchdarbietungen. Jährlicher Höhepunkt ist der Auftritt von Otto als Weltenbummler in der Bütt. Er hatte die Lacher für seinen Streifzug durch die Lande auf seiner Seite, garniert mit spritzigen Witzen und trockenem Humor. Leider kam diesmal ein wenig Wehmut auf. Grund: Nach bisherigen Informationen muss man davon ausgehen, dass die Prunksitzung zum vorerst letzten Mal im großen Saal des Dorfkrugs stattgefunden hat. „Stand jetzt ist, dass die Räumlichkeiten des Dorfkrugs verkauft sind und Ende April dieses Jahres die jetzigen Betreiber die Lokalität schließen werden“, sagte ein etwas enttäuschter Uwe Otto.

Wie, wo und ob der Karneval in Denstorf eine Zukunft hat, darüber wolle der Vorstand im März auf der Vorstandssitzung beraten, so Otto. Tragende Säulen des Clubs sind die Chorgemeinschaft, der Sportverein und die Freiwillige Feuerwehr Denstorf.

Aber bevor es soweit ist, versprühten mehr als 50 Aktive während der beiden Sitzungen jede Menge gute Laune. Neben der Funkengarde und den Hofsängern fehlte auch dieses Mal nicht das beliebte Männerballett, das in Indianer-Kostüme schlüpfte und einen Hauch von Wildwest in den Dorfkrug zauberte. Bereits zum Start in die närrischen Stunden überzeugte die weiß-blaue Funkengarde mit einem schwungvollen Tanz. Der Kinder-Sketch mit Mila und Giulia über einen Arztbesuch zeigte zudem, dass der Nachwuchs sich bereits eindrucksvoll einbringen kann. Das gilt ebenso für den Kindertanz. In nichts nach standen die Densin-Girls, die den Saal mit ihrer Darbietung rockten.

Wie gut das Programm ankam, unterstrich das Publikum mit Zugabe-Rufen. So mussten alle Protagonisten ausnahmslos erneut „ran“, um den Hunger nach guter Laune zu stillen.

Die stimmgewaltigen Hofsänger überzeugten dabei ebenso wie der Tanz-Club Royal, der seinen professionellen Stepptanz zum Besten gab. Und die Lacher auf ihrer Seite hatten auch die Mitglieder der Chorgemeinschaft, die mit einem Rollator-Tanz verzückten. Es hagelte donnernden Applaus. Alle Darsteller erhielten als Dankeschön eine närrische Primel, gestiftet von der Gärtnerei Berking.