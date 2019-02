Bei dem Konzert hält es die Zuhörer nicht auf den Sitzen

Der Chor singt in der Kirche in Bettmar.

Bettmar. Der Braunschweiger Gospelchor „True Words“ gibt ein einstündiges Vokal-Konzert in der voll besetzten Kirche in Bettmar.

Der noch nicht einmal seit zwei Jahren existierende Braunschweiger Gospelchor „True Words“, unter der engagierten Leitung der Braunschweiger Propsteikantorin Heike Kieckhöfel, sang ein einstündiges Vokal-Konzert in der voll besetzten Kirche in Bettmar.

Das Publikum wurde gleich zu Beginn von Heike Kieckhöfel darauf aufmerksam gemacht, dass man bei einem solchen Konzert nicht still auf dem Stuhl sitzen darf. Mitmachen war angesagt. Und der Aufforderung folgten sehr viele Zuhörer gerne. Es wurde mitgesungen und geklatscht. Den Anfang machte „Sing a new Song“, bei dem der Chor mit der Kraft seiner Stimmen das Kirchenschiff zum Zittern brachte. Dabei wurde er, wie auch bei den anderen Songs, mit ganzem Elan von Heike Kieckhöfel am E-Piano begleitet.

Neben den Gospeln wie „Lord hold me“ und „Teardrops“ von Hans Christian Jochimsen oder „Jesus Christ, you are my life“ von Marco Frisina, gab es auch argentinisches Tango-Feeling mit dem Tango „Let our God arise“ von Kurt Carr.

Und bei dem Jazz-Klassiker „O When the saints go marching in“ durften die Zuhörer aus allen Kehlen mitsingen. Aus Südafrika erklang noch von Joakim Arenius „No hating today“.

Der Braunschweiger Gospelchor sang mit großer Stimmgewalt. Hier und da etwas zu voluminös. Dabei fehlte noch etwas die Homogenität, die Stimmen klanglich zu einer zusammen zu führen. Momentan ist man dabei, das Repertoire zu erweitern, wie Kieckhöfel erzählte, damit man auch noch Neues bei den Zugaben singen kann. Mit „I am blessed“ von Eike Formella und „May God bless you“ von Christoph Georgii ging das Konzert zu Ende.

Das Publikum war begeistert und die Spendenkörbe gut gefüllt. Dafür bedankte sich der Gospelchor noch mit zwei Songs aus dem Programm.