Rohrbruch in Vöhrum – „Bewohner mit Trinkwasser versorgt“

Das beschädigtes Trinkwasserrohr in der Herrenfeldstraße in Vöhrum.

. Mit Nachdruck nimmt die Fachfirma in Vöhrum die Arbeiten an der beschädigten Trinkwassertransportleitung vor –

das versichert Sandra Ramdohr, Sprecherin des Peiner Wasserverbands. „Die Firma tauscht den beschädigten Teil der Leitung in der Herrenfeldstraße aus“, berichtet die Verbandssprecherin: „Das neue Leitungsstück liegt bereits bereit.“

Nach ihren Worten wird die Baugrube für den Tausch vorbereitet. „Spätestens am Dienstag soll das neue Leitungsstück eingesetzt werden“, führt die Sprecherin aus. Ziel des Wasserverbands sei es, diese wichtige Transportleitungstrasse so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Am Sonntag ist die Leitung etwa um 12.30 Uhr gebrochen – die Folge: Die Herrenfeldstraße war überschwemmt. Und weiter: „Am Sonntagmittag haben Kunden in Vöhrum, Eixe, Röhrse bis hin nach Mehrum und Edemissen den geringen Wasserdruck bemerkt“, beschreibt Sandra Ramdohr. Wie viele Einwohner betroffen gewesen seien, könne sie nicht sagen – nur so viel: „Tausende.“

Von dem Wasseraustritt seien am Montag noch „einige kleine Pfützen auf einer Sandfläche“ zu erkennen. Wieviel Liter ausgeströmt seien, könne der Verband nicht mitteilen. Immerhin: „Binnen kurzer Zeit konnte bereits am Sonntagnachmittag der Druck im Versorgungsnetz wieder über die alternativen Netzwege aufgebaut werden“, betont Sandra Ramdohr. Derzeit erfolge die Trinkwasserversorgung über alternative Leitungsabschnitte des Netzes. Die Schadensstelle bleibe abgeschiebert, bis die Druck- und Hygieneproben des Leitungsabschnitts bestanden seien und die Leitung wieder in Betrieb gehe. Sandra Randohr: „Wenn die Temperaturen es zulassen, wird auch die Straßendecke wieder hergestellt.“ Die Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern, sie hänge vom Arbeitsaufwand ab. Die Zufahrt zur Integrierten Gesamtschule (IGS) am Kötherkamp in Vöhrum sowie zum Einkaufsmarkt (über die Posener Straße) seien möglich.

Bei dem Leitungsabschnitt in Vöhrum mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern handelt es sich dem Verband zufolge um die größte Nennweite, die der Wasserverband für den Trinkwassertransport einsetze: Die Trasse führt das Trinkwasser aus dem Norden vom Wasserwerk Burgdorfer Holz nach Peine und bis zum Wasserbehälter bei Klein Ilsede.