Alkoholdieb – Peiner Gericht verurteilt „Bewährungsversager“

Der Vorsitzende Richter erschien mit einem hohen Aktenstapel: Die drei Männer, die Montag vom Peiner Amtsgericht verurteilt wurden, stahlen Spirituosen am laufenden Band. Nach mehr als dreistündiger Verhandlung lautete das Urteil für zwei der Angeklagten: „ein Jahr und acht Monate“, die zur Bewährung ausgesetzt sind. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Sie bekommen einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt, bei dem sie sich regelmäßig melden müssen. Außerdem haben sie jeweils 1000 Euro an den Kinderschutzbund Peine und den Weißen Ring zu zahlen.

Für den bereits inhaftierten Dritten im Bunde gab es zwei Gesamturteile von je einem Jahr und sechs Monaten. Dies kann sich aber noch ändern, denn es stehen weitere Verfahren gegen ihn an.

Die zu verhandelnden Taten des diebischen Trios begannen im Januar des vergangenen Jahres: Zwei Angeklagte versteckten in einem Edeka-Center in Burgdorf neun Flaschen Jack Daniels im Wert von 162 Euro unter ihrer Jacke und wollten das Geschäft ohne Bezahlung verlassen. Es folgten Supermärkte in Sarstedt, Uetze, Peine und Ilsede, wobei die drei 37- und 38-Jährigen entweder von Mitarbeitern oder dem Ladendetektiv beobachtet wurden, wie sie die Flaschen entweder unter der Kleidung oder in einer mitgebrachten Tasche verschwinden ließen.

Doch nicht nur teure Spirituosen wurden zu Geld gemacht, um die Alkohol- und Drogensucht der russischstämmigen Angeklagten zu befriedigen: In einer Juninacht stahlen sie ein Damenfahrrad im Wert von 500 Euro, das vor einem Wohnhaus in der Peiner Südstadt angeschlossen war. Die Polizei griff den Täter auf, der das Fahrrad samt Bolzenschneider dabei hatte.

Auch 120 Euro teure Lautsprecher aus einem Elektromarkt mussten dran glauben. Nur die mit 180 Euro ausgezeichneten Sportschuhe, die der seit November inhaftierte Angeklagte im August in einem Peiner Sportgeschäft mitgehen ließ, waren für den Eigenbedarf. Für das Gericht zählt das als „einfacher Diebstahl“.

Für den Vorsitzenden Richter sind die zahlreichen Straftaten „nur die Spitze des Eisbergs“: Er habe einen Stapel Anzeigen gegen die drei Kriminellen im Büro, die noch gar nicht zur Anklage gekommen seien. Obwohl die drei Pflichtverteidiger für ein niedrigeres Strafmaß plädierten, hielt er sich mit den relativ hohen Strafen an die Forderung der Staatsanwältin. Diese begründete die weitere Haftstrafe für den bereits inhaftierten Angeklagten mit seiner negativen Sozialprognose: „Sie sind jemand, den wir einen ,Bewährungsversager’ nennen.“

Besonders bemerkenswert fand der Richter, dass der Häftling, nachdem er im Juli zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, bis zum Haftantritt munter weiter gestohlen habe, nach dem Motto: „Bis ich in den Knast komme, nehme ich so viel mit, wie’s geht.“

Für die übrigen beiden Angeklagten gab es ein letztes Mal Bewährung: Der 37-Jährige hat im Januar eine Arbeitsstelle im Lager angetreten, und der 38-Jährige nach einem Jahr Fenster- und Türenmontage sogar einen unbefristeten Vertrag.

Da die drei Angeklagten sich geständig zeigten, konnten die geladenen acht Zeugen wieder nach Hause gehen.