Radfahrer in Wendeburg nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Montag, um 11.40 Uhr, ereignete sich in der Straße Meierholz in Wendeburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 14- jährige Radfahrer aus Schwülper fuhr mit seinem Fahrrad vom Schulgelände quer über den Gehweg und anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er vermutlich den Pkw einer 57- jährigen Wendeburgerin, welche die Straße Meierholz in Richtung Hornsinke befuhr. Der Schüler wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.100 Euro. red

