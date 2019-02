Pannes ist Vorsitzender des Kirchenkreistags-Vorstandes

Nachdem im vergangenen Jahr neue Kirchenvorstände gewählt worden waren, konstituierte sich in der Folge auch der Kirchenkreistag neu. In der ersten Sitzung am Montagabend im Gemeindehaus der Friedenskirche standen Wahlen für den Kirchenkreistags-Vorstand, den Kirchenkreisvorstand, den Verbandsvorstand sowie diverse Ausschüsse auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung begrüßte Superintendent Volker Menke und hielt eine kurze Andacht. Kurz blickte er auf die zurückliegende sechsjährige Legislaturperiode des Gremiums zurück, um dann direkt zu den Wahlen überzuleiten.

Für den Vorsitz des Vorstandes gab es mit Kirchenkreiskantor Christof Pannes nur einen Kandidaten, der mit großer Mehrheit gewählt wurde und sogleich die Sitzungsleitung übernahm. Seine Stellvertreterin ist Natalie Stöhr. Beisitzer wurden Pastor Markus Lenz, Vanessa Möllring und Stefan Schlotz.

Der neue Kirchenkreisvorstand: (von links) Dominik-Christian Rohrlack, Manuela Hoyer, Frank Busse, Marion Schmager, Volker Menke, Heike Schneider, Sabine Freye, Dirk Bischoff, Oliver Bischoff und Heiner Ahrens. Foto: Laskowski

Für den Kirchenkreisvorstand galt es, drei ordinierte und drei nicht-ordinierte Mitglieder zu wählen. Gewählt wurden Berufsschulpastor Dirk Bischoff, Pastor Dominik-Christian Rohrlack aus Ölsburg-Gadenstedt und Pastorin Marion Schmager aus Oberg und Münstedt. Nicht-ordinierte Mitglieder sind Heiner Ahrens, Oliver Bischoff, Frank Busse, Sabine Freye, Manuela Hoyer und Heike Schneider. Superintendent Volker Menke ist qua Amt Vorsitzender. Im Vorstand des Verbandes mit Hildesheim werden Pastor Markus Lenz sowie Christian Kahnes und Eckhart Weiß die Belange des Kirchenkreises Peine vertreten.

Im letzten Wahlgang des Abends wurden schließlich die Ausschüsse für Finanzen, Bau, Struktur- und Stellenplanung, Arbeit mit Kindern, Arbeit mit Jugendlichen, diakonische Arbeit und Gemeindearbeit besetzt.