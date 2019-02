Zwangsmitglieder rügen Pflegekammer

Sie scheint voller Risiken und Nebenwirkungen zu sein. Die Kritik ist da. Unüberhörbar, nicht erst seit dem vergangenen Wochenende auch unübersehbar. Mehrere tausend Gegner gingen in Hannover auf die Straße. Ihr Protest richtete sich gegen die Pflegekammer Niedersachsen, die vor fünf Monaten dem politischen Willen folgend gegründet worden war. Ihre erste Präsidentin ist die 35-jährige Südharzerin Sandra Mehmecke, die sich am Montagabend im Peiner Forum den nicht immer freundlichen Fragen der 200 Mitarbeiter von Pflegediensten, Krankenhäusern und Altenheimen stellte. Eingeladen zu diesem Infoabend hatte der CDU-Kreisverband Peine, an der Spitze mit dem Landtagsabgeordneten Christoph Plett.

Schnell wird an diesem Abend deutlich: Es geht um Geld. Die Mitgliedschaft in der Pflegekammer ist für alle in Niedersachsen tätigen Pflegekräfte verpflichtend. Kurz vor Weihnachten hatten alle Mitglieder Post im Briefkasten. Absender: die Pflegekammer. Im Umschlag befand sich ein Bescheid, eine Aufforderung zur Zahlung des Höchstbeitrags von 140 Euro für das zweite Halbjahr 2018. Dieser Betrag entspricht Jahresbruttoeinkünften von 70.000 Euro. „Die dürfte von den hier Anwesenden kaum einer in der Tasche haben“, sagte eine Besucherin ins Saal-Mikrofon. Sie nannte ihren Namen nicht, andere taten es dagegen.

Die Klagen einiger Teilnehmer: Der schriftliche Umgang der Pflegekammer mit ihren Zwangsmitgliedern sei schlicht unsensibel. „Die Kammer schreibt in einem Ton, der einer Drohung gleichkommt“, sagte Besucherin Carola Marx. Sandra Mehmecke wirkte irritiert. „Solche Schreiben können nicht von der Kammer kommen.“ Sie sagte zu, diese Fälle zu prüfen.

Die Kammerversammlung habe die Beitragssatzung am 18. Januar geändert, betonte die Präsidentin. Die Beitragsordnung mit dem Jahreshöchstbeitrag von 280 Euro sei vom Errichtungsausschuss der Kammer im vergangenen Jahr festgelegt worden. „Die Kammer hat die Ordnung unkritisch übernommen“, sagte Sandra Mehmecke. „Das war falsch, und dafür haben wir uns entschuldigt.“

Es gab aber auch Zustimmung für die neue Kammer. „Ich bin froh und dankbar, dass ich in Niedersachsen eine Kammer habe“, sagte Cornelia Bastian. Sie prangerte die „teils unsachliche Diskussion“ an. „Die Kammer ist eine große Chance für mich. Bisher wurden die Pflegenden immer klein gehalten, jetzt sollten wir unsere Macht nutzen. Mit meiner Pflichtmitgliedschaft finanziere ich meine Unabhängigkeit“, sagte die Braunschweigerin.

Viele Besucher wünschten sich, dass die Pflegekammer Einfluss nimmt in Sachen Pflegenotstand. Cornelia Bastian rechnete vor, dass seit 1996 rund 50.000 Stellen in Krankenhäusern abgebaut worden seien. Carola Marx sagte: „Es bleibt keine Zeit mehr, die zu Pflegenden ausreichend zu versorgen. Es geht nur noch darum, die alten Menschen satt und sauber zu bekommen.“

Der hohe Pflichtbeitrag für die Kammer-Mitgliedschaft sei kontraproduktiv, er schrecke Bewerber ab, so Carola Marx. „Meine Angst ist, dass unser Beruf dadurch noch unattraktiver wird.“

Eine nach dem Dezember-Gebührenbescheid gestartete Online-Petition mit dem Ziel der „Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen und Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von Pflegekräften“ sammelte bereits fast 48.000 Unterschriften. „Wir kennen die Kritik, und wir nehmen sie sehr ernst“, betonte Präsidentin Sandra Mehmecke.