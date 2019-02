Busfahren im Peiner Land – „ein unmutbarer Zustand“

Wipshausen. Die Klagen über den Öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Peine dauern an. Am Montag gibt es dazu beim Landkreis eine Sondersitzung.

Die Beschwerden über den seit Jahresbeginn neu organisierten Öffentlichen Personennahverkehr und damit auch über die Schülerbeförderung dauern an. Wilfried Lehwald beschreibt, wie neulich, an einem Montagmorgen um 7 Uhr, die Schulkinder von Plockhorst, Eickenrode und Wehnsen vergeblich auf den Bus warteten.

„Die Eltern und Großeltern mussten sich organisieren, um ihre Kinder nach Edemissen beziehungsweise nach Peine zu fahren“, berichtet Wilfried Lehwald. „Auch in Edemissen müssen die Schüler häufig eine Stunde in der Kälte stehen, weil Zubringerbusse sich Richtung Peine verspäten oder gar nicht fahren. Ein unzumutbarer Zustand, der auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen wird. Und wenn man sich einmal die Busse anschaut fragt man sich, ob die oftmals sehr alten Modelle überhaupt noch den Anforderungen der Personenbeförderung entsprechen.“ Lehwald fordert, dass seitens der zuständigen Behörden energischer eingegriffen wird.

Thorsten Bock aus Wipshausen stellt die Frage, ob der ÖPNV Peine nur noch bedingt verkehrstauglich sei. Thorsten Bock fährt viel mit dem Bus. Als Dienstleister, mit dem man sicher auf ein Auto verzichten könne, sehe er den ÖPNV schon lange nicht mehr, berichtet er unserer Zeitung.

Unter anderem schildert er eine Fahrt von Wipshausen nach Peine Mitte Januar als„das reinste Abenteuer“. Er berichtet von alten Fahrplänen an den Haltestellen und fehlenden Informationen im Internet. Auch ein Anruf bei der Peiner Verkehrsgesellschaft habe ihn nicht weitergebracht. „Es nahm niemand ab.“ Ein Telefonproblem, das wohl kurzfristig aufgetreten war, „wofür ich Verständnis hatte“. Nicht so jedoch „für die vielen unhaltbaren Probleme seit der Übernahme durch Melskotte“.

Auch technische Probleme listet Thorsten Bock auf, „Besen an scharfkantigen Halterungen im Fahrgastraum beispielsweise, oder unbefestigte Kanister sowie Eimer, schief angebrachte Sitze, funktionsunfähige Sicherheitsschranken und nicht funktionierende Linienanzeigen“. Bei einer seiner Fahrten traf er eine junge Frau, sichtlich erschöpft, die mit einem Bus von Warschau nach Hannover gereist und schließlich über Braunschweig in Wipshausen gelandet war. Mit sehr wenigen Deutschkenntnissen fragte sie nach einer Verbindung nach Edemissen. „Der Fahrer sagte ihr so gut es ging, dass Edemissen noch einige Kilometer weiter war, als seine Endstation in Wipshausen“, schildert Thorsten Bock.

Als Grund für diese Irrfahrt benennt er „das Übernahmechaos der Buslinien im Landkreis“. Edemissen sei in der Fahrplaninfo übers Internet vom ÖPNV abgehängt worden. „Die Fahrplanauskunft des Reise&Serviceportals der Bahn führt die übernommenen Buslinien nicht auf. Da die Berechnungen aber das Ziel Edemissen-Wipshausen aufführten, wurde die Reisende über Braunschweig mit der Mundstock-Linie 560 nach Wipshausen geleitet.“ Wie die junge Frau dann nach Edemissen kam? „Ich habe mit ihr gewartet, bis sie durch eine angerufene Frau abgeholt wurde.“

Mitleid hat Thorsten Bock auch mit den Schülern. Ihnen würde mit den Fahrten wie in Sardinenbüchsen die Nutzung des ÖPNV vergrault. „Kindern, die täglich einige Kilometer stehend befördert werden, erst recht. Und ob die ständigen peniblen Kontrollen der sowieso vorhandenen Schülerkarten bei nur einem offenen Türflügel das Wahre sind, ist auch fraglich.“

Zusammen mit dem Kreistagsabgeordneten Dieter Samieske sprach Thorsten Bock beim Landkreis vor, mit der Bitte, alles zu unternehmen, damit der Landkreis einen nutzbaren und sicheren ÖPNV bekommt. Beim Landkreis sind die Probleme bekannt (wir berichteten). Der Landkreis hat Kontakt zur Firma ONS-Melskotte aufgenommen und auf eine schnellstmögliche Verbesserung der Situation gedrängt. Fabian Laaß, Pressesprecher des Landkreises, sagt: Der Landkreis Peine nimmt die Probleme bei der Schülerbeförderung sehr ernst. Wir befinden uns in engem Austausch mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig, dem Unternehmen und den Schulen. Als Träger der Schülerbeförderung drängen wir, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auf eine schnellstmögliche und für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung der Probleme.