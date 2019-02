Ein Trickdieb hat am Montag gegen 14 Uhr bei einer 96-jährigen Peinerin an der Haustür geklingelt und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben, der die Wasseranschlüsse in ihrem Haus überprüfen müsse. Die Seniorin ließ den Täter nach Angaben der Polizei gutgläubig in ihre Wohnung und musste später feststellen, dass 250 Euro Bargeld fehlten.

