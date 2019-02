Wenser Allee bekommt einen Radweg

. Die Wenser Allee (Kreisstraße 69), ihr Ausbau und der Bau eines Radweges entlang der Straße – es ist seit Jahren ein Thema bei Bürgerversammlungen in Wense. So auch diesmal. „Alle warten darauf, dass es endlich losgeht“, sagte Ortsvorsteher Uwe Lippke nach der Versammlung im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und es kommt nun auch Bewegung in die Sache.“ Das Planfeststellungsverfahren solle im Sommer beginnen. „Die technischen...