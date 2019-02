Polizei nimmt ehemalige Shisha-Bar in Peine ins Visier

Durchsucht haben Dutzende Polizeibeamte am Dienstagabend die ehemalige Shisha-Bar zwischen historischem Marktplatz und Echternplatz in Peine.

Peine Was die Beamten bei dem Großeinsatz genau finden wollen, sagen sie am Dienstag nicht. Im August wurde die Bar bereits schon mal durchsucht.

. Sie kommen im Dunkeln mit zeitweise wohl einem halben Dutzend Mannschaftswagen – die Beamten der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel. Ihr Ziel in der Peiner Innenstadt: die frühere Shisha-Bar zwischen historischem Marktplatz und Echternplatz, die bereits im vergangenen Jahr im August das Ziel der Polizei gewesen ist und die inzwischen geschlossen ist. Von der Polizei ist allerdings nur zu erfahren: Am Dienstagabend sei es um eine „Durchsuchung“ in diesem Gebäude gegangen, in dem sich auch Wohnungen befinden.

Peines Polizeisprecherin Stephanie Schmidt bedauert am Abend, keinerlei Auskünfte zu diesem Einsatz geben zu können – sie verweist an die Staatsanwaltschaft Hildesheim, die jedoch am Dienstag für unsere Zeitung nicht mehr zu erreichen ist. Allerdings soll es am morgigen Mittwoch eine Erklärung geben, ist von der Polizei zu hören.

Vor Ort ist am Dienstagabend von einem Beamten zu erfahren: Es gehe um eine Durchsuchung, doch was die offenbar Dutzenden Polizeibeamten zu finden hoffen, sei ihm unbekannt. Jedenfalls scheint dieser Einsatz sehr ruhig abzulaufen – von Auseinandersetzungen etwa mit Hausbewohnern ist hinter der Absperrung, die von der Presse nicht durchschritten werden darf, nichts zu bemerken.

Bei dem Einsatz im August hat die Polizei nach eigenen Angaben iIlegale Drogen und verschiedene Waffen in der Shisha-Bar beschlagnahmt: Ziel dieser Aktion mit zahlreichen Einsatzkräften sei diese Bar gewesen, weil sich in deren Umfeld „etliche Straftaten wie Raub sowie versuchte und tatsächliche Körperverletzung ereignet haben“. Sicherstellt habe die Polizei seinerzeit unter anderem Schusswaffen und Schwerter; fünf Personen seien zur Wache gebracht worden.