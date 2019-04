Kreative aus verschiedenen Ländern zeigen in Peine Kunst

Peine. „Herzlich willkommen zur erst internationalen Ausstellung des internationalen Cafés“. Mit diesem Satz werden am Samstag im Gemeindehaus der Friedensgemeinde in der Eichendorfstraße in Peine die Besucher zur Vernissage empfangen: „Einander begegnen in allen Formen und Farben“. Und nur mit wenigen Schritten steht der Gast inmitten von Kunstwerken, Herzlichkeit und arabischen Klängen, die mit Herz und Seele gespielt werden.

Zehn Kunstschaffende aus Syrien, dem Irak, Peine und Russland haben den Schritt mit ihren Kunstwerken in die Öffentlichkeit gewagt. Möglich gemacht haben die Vernissage Jessica Hauk, von der Diakonie Peine und Ulrich Boldt als ehrenamtlicher Helfer, beide sind sie für das Internationale Café (INCA) zuständig und beleben den Treffpunkt mit Ideen und helfen, dass Menschen sich einfach unvoreingenommen begegnen können.

„Das liegt mir auch besonders am Herzen“, sagt Hauk von der Diakonie „Menschen müssen sich begegnen, damit sie einander verstehen können.“ Und zehn Menschen aus unterschiedlichen Ländern haben den Schritt gewagt und sich mit ihren Kunstwerken in die Mitte begeben, wohlwissend das es auch Kritik an ihren Werken geben könnte. Es sind Bilder, Dekorationsgegenstände, Metallobjekte und das ist auch die Musik. „Allerdings wäre uns die Ausstellung nicht gelungen“, berichtet Hauk, „wenn die Friedensgemeinde uns nicht die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hätte.“

Fritz Lutz von der KIP (Künstler im Peiner Land) hat mit Rat und Tat geholfen, damit die Premiere gelingt. Die Bilder haben die Kreativen Zuhause gemalt. „Teilweise“ sagt Hauk „sind es Gefühle, die hier gezeigt werden und wir schätzen die Kunstwerke sehr.“

Eine von ihnen ist die 14-jährige Laura aus Peine, die Teenagerin hat zwar einen Migrationshintergrund ist aber in der Stadt geboren. „Ich male gern und nehme auch Kunstunterricht,“ verrät Laura. Ganz anders die 12-jährige Lilian sie ist 2015 mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen und sagt: „Wenn ich male, vergesse ich alles ander um mich herum.“ Ein Bild, das zum Nachdenken anhält, hat Shireen Al Sharqy (Künstlername) gemalt. Auf die Leinwand hat sie das Datum 3/8/2014 geschrieben, daneben eine Schere und darunter eine Frau deren Kleid mit Blut durchzogen ist. Nach der Bedeutung gefragt antwortet die Irakerin: „Das ist der Tag, an dem der Krieg begann und alle jesidischen Frauen ermordet wurden.“ Ihre kreative Seite hat Masarra Al Omar(30) erst in Deutschland entdeckt. Die Syrerin malt besonders schöne orientalisch wirkende Bilder außergewöhnlich sind die Dekorationsartikel, die mit einer Art Harz übergossen werden. „Vielleicht wird es im Herbst noch eine Zweite geben“, sagt Jessica Hauk.

Das internationale Café findet jeden Freitag von 15 Uhr bis 17:30 Uhr, in der Eichendorffstraße 6, Peine, statt und rund von 80 Personen unterschiedlicher Herkunft und Religion, aus dem gesamten Kreis Peine besuchen INCA. INCA wurde 2015 gegründet durch die Diakonin Caroline Gärtner und Jugendlichen des Kirchenkreis Jugend Dienst Peine initiiert. Seit 2018 koordiniert Jessica Hauk, für das Diakonische Werk Hildesheim, Peine, das Café. Pastor Markus Lenz und Pastorin Anja Jäkel unterstützen das Projekt. Unter dem Dach von INCA gibt es die Projekte: Reisen, NähNet(t) und lass wachsen.