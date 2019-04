Schönheitsspezialisten tagen in Stederdorf

Peine. Sie sind die Schönheitsspezialisten. Die Menschen schenken ihren Friseuren ihr Vertrauen, lassen sie so nah an sich heran wie kaum einen Mitarbeiter eines anderen Berufsstandes. Die Mode auf dem Kopf ist halt Vertrauenssache. Die Modemacher des natürlichen Kopfschmucks – fast 70 Mitglieder des niedersächsischen Landesinnungsverbandes des Friseurhandwerks - trafen sich am Wochenende für zwei Tage in Stederdorf im Hotel Schönau. Themen rund um Berufsausbildung, Ausbildungsvergütungen, Gesellenlöhne oder Fragen der Gesundheit im Beruf standen auf der Tagesordnung – vor allem am Sonntag, an dem sich die Friseure zu ihrer Mitgliederversammlung trafen.

Der Peiner Innungsobermeister Jörn Krüger begrüßte, Landesinnungsmeisterin Manuela Härtelt-Dören übernahm die Moderation. Für 23 Innungsmitglieder ist Jörn Krüger in Peine als Obermeister der Ansprechpartner. Für seinen Geschmack dürften es gerne mehr Mitglieder sein – zu wenige würden aber die Vorteile einer Mitgliedschaft sehen. Erfreulich sei etwa, dass ein Manteltarifvertrag für das Friseurhandwerk ausgearbeitet und umgesetzt worden sein. Die Ausbildungsvergütungen seien laut Krüger, der seit 26 Jahren im Amt ist, mittlerweile auf einem Level, dass sie sich mit anderen Ausbildungsberufen messen können. „Unser Berufsstand ist dadurch wieder attraktiver geworden.“

Überhaupt nicht gefalle ihm, dass es in seinem Berufsfeld bundesweit 14.000 Kleinstbetriebe gibt. „Diese steuerfreien Unternehmer betreiben legale Schwarzarbeit. Das sorgt für ungleiche Wettbewerbe.“ Manuela Härtelt-Dören ärgert, dass in der Ausbildung der Friseur-Azubis Rückschritte drohen. „Berufsschulen sind nicht mehr ausgelastet, weshalb Standorte geschlossen oder zusammengelegt werden sollen. Unsere Azubis haben ein Anrecht darauf, ortsnah beschult zu werden.“ Ein Positivbeispiel biete Skandinavien: „Dort gibt es Kleinstlerngruppen, die haben wir in Deutschland nicht.“

Zurück zum Haar: Wie sieht denn der Trendschnitt für 2019 aus? Wer Begriffe wie natürlich, dynamisch, kraftvoll oder modern erwartet, wird enttäuscht. „Es geht zurück zur Wurzel“, sagt Manuela Härtelt-Dören. Soll heißen: „Beim Mann ist Vokuhila wieder im Kommen.“ Dieser Vorne-kurz-hinten-lang-Schnitt der 1970er Jahre liege im Trend. „Allerdings auf Neuzeit mit klarer Kante gearbeitet.“ Und nach welchem Kopfschmuck verlangt die Frau? „Bei uns ist die Wallemähne im Langhaarbereich angesagt“, erzählte die Obermeisterin.