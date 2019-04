Kinder schmücken den Peiner Osterbrunnen

Kinder schmückten am Samstag den Osterbrunnen in Peine.

Peine. Das Wetter passte. Ein buntes strahlendes Bild bot am Wochenende das Schmücken des Brunnens auf dem historischen Markt in Peine. Traditionell stimmten die Initiatoren des Peiner Marketing mit kräftiger Unterstützung der Kindergartenkinder der Peiner Kita „Bärenhöhle“ auf die Osterzeit ein. Die 45 Mädchen und Jungen hatten im Vorfeld in der Einrichtung rund 250 Eier mit kunterbunten Farben bemalt, wobei Eltern beim Auspusten der Eier geholfen hatten.

Sie waren es auch, die ein kleines Familienfest mit Kaffee und Kuchen auf die Beine gestellt hatten, um den Frühling zu begrüßen. Mit Spannung warteten die vielen Kinder auf den Startschuss, den Marktbrunnen mit den bunten Eiern zu schmücken. Mit großem Eifer und Geschicklichkeit und natürlich mit Hilfe der Eltern wurden sie an den gebogenen Seitenteilen des Brunnens angebracht und bieten nun ein fröhliches Ambiente.

Zuvor hatte Peine Marketing bereits ihre „Plastik-Eiergirlanden“ befestigt, um dem Brunnen noch mehr Glanz zu verleihen. Marina Schmidtmeier, Peiner Marketing, war froh ob des tollen Wetters und erinnerte sich an das vergangene Jahr, als man wetterbedingt kurzfristig in den Schwan umziehen musste. „Die Kinder haben das heute klasse gemacht und die gesungenen Lieder und den Tanzbeitrag selbst in der Kita mit Hilfe der Erzieherinnen einstudiert. Sie waren in der Vorbereitungsphase jeden Tag sehr eifrig und unermüdlich bei der Sache“, freute sich Kita-Leiterin Cornelia Zippler.

Natürlich begleitete die Aktion am Samstag auch der Osterhase. Als Belohnung für die fleißigen Mädchen und Jungen hatte er kleine Osterkörbchen im Gepäck, die verteilt wurden. Und die Kita-Eltern waren dem Aufruf gefolgt, beim Kaffee- und Kuchenbüfett möglichst den Umweltgedanken Raum zu geben. „Es wurden zum Beispiel Mehrwegbecher und keine aus Plastik ausgegeben, um Müll zu vermeiden“, lobte Schmidtmeier.

Die Kinder hatten zudem Spaß beim Eierlaufen, Zielwerfen, Buttonbasteln, Malen und Schminken. Zugegen war auch Bürgermeister Klaus Saemann, der an die alte Tradition erinnerte und sich für den Einsatz des Peine Marketing und der Kita bedankte, das Familienfest auf die Beine gestellt zu haben. Ende der 1980er Jahre hatte die Stadt Peine die Tradition, die aus dem Fränkischen kommt, übernommen.