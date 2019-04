Brutzeit – Hunde müssen an die Leine

Die Zeit, in der Hunde sich draußen frei austoben konnten, ist seit diesem Monat erst einmal vorbei: Bis zum 15. Juli ist eine Leine in Niedersachsen Pflicht. Grund ist die Brut- und Setzzeit von Wildtieren. Hase, Hirsch, Ente, Reh oder Wildschwein – sie alle sind jetzt besonders schutzbedürftig, bringen sie doch in den Frühjahrsmonaten ihren Nachwuchs zur Welt und benötigen Ruhe. „Bereits seit Ende Februar verwandeln sich unsere Wiesen, Felder und Wälder in eine große Kinderstube – auch in direkter Nähe zu Siedlungen, so dass wir Hundehalter und Erholungssuchende um Rücksicht und Einhaltung einiger einfacher Verhaltensregeln bitten“, sagt Hagen Lange, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Peine. Hasen und Schwarzwild haben jetzt schon Nachwuchs, viele Vogelarten beginnen mit dem Brüten. „Schnuppert ein freilaufender Hund an einem Jungtier, das dadurch den Hundegeruch annimmt, verstößt das Muttertier fast immer den Nachwuchs und er verhungert. Auch kann ein Gelege auskühlen, wenn ein stöbernder Hund einen brütenden Vogel vertreibt“, erklärt Lange. Auch Naturbesucher sollten auf den Wegen bleiben und Jungtiere nicht anfassen. Denn diese sind oftmals gut getarnt und allein, aber nicht verwaist – als Schutz vor Fressfeinden. „Wer sich nicht an die Anleinpflicht hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und wird gegebenenfalls zur Verantwortung gezogen“, sagt Lange. Er appelliert zudem zur besonderen Vorsicht bei Wildschweinen.

