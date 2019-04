Einbruch im Kindergarten: Diebe stehlen Laptop und Beamer

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, in einen Kindergarten in der Duttenstedter Straße in Peine ein. Beute: Ein Beamer und ein Laptop Nachdem die Täter durch ein Fenster in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute,...