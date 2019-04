Manfred Nothnagel führt nun den Kulturverein Ilsede

Ilsede. Der Kulturverein in Ilsede hat nach 18 Jahren einen neuen Vorsitzenden: Manfred Nothnagel übernahm das Amt von Manfred Unruh.

Die Mitgliederversammlung des Kulturvereins Ilsede stand ganz im Zeichen der Gründung vor 40 Jahren und der Neuwahl eines Vorsitzenden. Manfred Nothnagel ist der Neue an der Spitze des Vereins.

Fast 90 Mitglieder – so viele wie seit langem nicht mehr – waren laut Pressemitteilung des Vereins gekommen, um den scheidenden Vorsitzenden Manfred Unruh für seine 18-jährige Tätigkeit zu würdigen. Wilfrid Thöne als ein Gründungsmitglied des Vereins und längstjähriges Mitglied sowie lange Zeit auch Vorsitzender und Geschäftsführer, berichtete in seinem Rückblick über die Entstehung des Vereins aus der lockeren „Kulturgemeinschaft“. Schon damals sei das bis heute bewährte vielseitige Kulturprogramm, zu wesentlichen Teilen gestaltet von Vereinsmitgliedern, angeboten worden. Dies sei später durch die Kulturfahrten im Inland und ins Ausland ergänzt worden.

„Noch vor der Wiedervereinigung wurden Fahrten unter oft schwierigen Umständen zu Veranstaltungen und in Harzstädte der DDR organisiert. Auch die zahlreichen Fahrten zu Opern- und Operettenaufführungen in die Städte der Region gehörten dazu“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nicht unerwähnt dürfe das zuletzt als „Löwenfest“ bezeichnete Gemeindefest bleiben. Dieser Erfolg des Kulturvereins sei bis 1993 über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gewesen.

Ein vielseitiges Programm also, das dem Kulturverein Ilsede bis heute eine besondere Bekanntheit über Ilsede hinaus verleihe. Geschäftsführer Achim Holstein ging in seinem Rückblick auf die Arbeit des nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehenden Vorsitzenden Manfred Unruh ein. Nach 20-jähriger Arbeit im Vorstand des Vereins, davon 18 Jahre als Vorsitzender, würdigte Holstein insbesondere seinen besonnenen Umgang mit seinen Vorstandskollegen.

Eine neue Organisation in der Vereinsführung und veränderte Gestaltung der Programme gehören zu den Verdiensten von Manfred Unruh. Seiner umsichtigen Vereinsführung sei es auch zu verdanken, dass der im Dezember 2001 letztmalig festgesetzte Vereinsbeitrag bis heute unverändert geblieben sei. „Manfred Unruh war ein Vorsitzender, der sich um den stabilen Fortbestand des Kulturvereins in dieser Zeit verdient gemacht hat“, hieß es weiter.

Die Ortsbürgermeisterin von Groß Ilsede, Ilse Schulz, überbrachte dem Kulturverein ihre Glückwünsche zum Jubiläum. Vier Jahrzehnte Kulturarbeit und -gestaltung in der Gemeinde dürften nicht einfach als selbstverständlich hingenommen werden. Gerade den ehrenamtlich Tätigen gebühre Dank für die erfolgreiche Arbeit. „Kultur ist ein Oberbegriff für alles von Menschen Erschaffene und Gestaltete“, sagte die Ortsbürgermeisterin. „Eine Gesellschaft ohne Kultur ist keine Gesellschaft. Kultur schafft Identität.“ Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die Mitglieder über die Ereignisse des abgelaufenen Programmjahres mit 45 Veranstaltungen, Fahrten und Reisen mit insgesamt 1676 Teilnehmern informiert. Als Alleinstellungsmerkmal wurden die monatlichen Gesprächsrunden in Schlesischer Mundart hervorgehoben.

Geschäftsführer Achim Holstein und Schatzmeisterin Ursula Kuhlow berichteten aus der Arbeit der Geschäftsführung. Als neuer Vorsitzender wurde Manfred Nothnagel einstimmig gewählt. Nothnagel ist seit 1988 Vereinsmitglied und gehörte dem Vorstand bereits als Beisitzer sowie zehn Jahre als stellvertretender Vorsitzender an. Die übrigen Mitglieder des Vorstands wurden durch Wiederwahl bestätigt. Für den durch Umzug ausgeschiedenen Eckehard Fröhmelt ist Elke Henze als Beisitzerin einstimmig in den Vorstand berufen worden. Die Position eines weiteren Beisitzers bleibt unbesetzt. Zum Abschluss der Versammlung gab es ein „zauberhaftes Programm“ mit dem Entertainer Bernhard Luksch.