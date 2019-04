Ilseder Gymnasiasten lernen die Welt der Klassik kennen

Professor Gerrit Zitterbart, Pianist, Rudolf Krieger, Sprecher beim NDR, und Heidrun Blase, Sängerin, beeindruckten die Siebtklässler des Gymnasiums Groß Ilsede laut Pressemitteilung mit ihrem Projekt „Er und Sie“. Das Projekt wird von regionalen Stiftungen unterstützt, damit Schüler einen Kontakt zur Klassik erhalten.

Das Trio verdeutlichte an Beispielen, dass Musikstücke von Komponisten und Komponistinnen keine hörbaren Unterschiede zu Tage bringen. Die Abstimmung über die Wertigkeit der Liebeslieder von Francis Poulenc und Cecile Chaminade ergab keine eindeutige Vorliebe für eines der beiden Stücke.

Am Melodram von Friedrich Hebbel, vertont von Robert Schumann, veranschaulichte Rudolf Krieger die Rollenverteilung im Mittelalter. „Wer darf hier was sagen, und welche Themen sind für welche Geschlechter Tabu?“, waren die Fragen, die es zu beantworten galt.

Heidrun Blase begleitete die Stimmübungen der Schüler und zeigte, wie junge Männer ihre Kopfstimme einsetzen können. „Die Schüler waren auf diesen Besuch gut vorbereitet, da sie Referate zu Musikerinnen wie Fanny Hensel, Louise Farrenc, Clara Schumann und Lili Boulanger ausgearbeitet hatten und diese mit bildlichen Informationen an Stellwänden unterstützten“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Das Fazit dieser besonderen Musikstunde lautete: „Auch wenn diese Musikerinnen zu Lebzeiten viel Erfolg hatten und bekannt und bedeutsam waren, setzten sie sich in der männerdominierten Musikkultur nicht durch.“

Klaus Henneicke, Musiklehrer und Initiator der Klassikstunde: „Schüler werden heute kaum noch mit Klassik konfrontiert und diese Künstler schaffen es auf besondere Art, einen Zugang zur Klassik zu vermitteln.“