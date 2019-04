Schmedenstedt – Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Offenbar aus Unachtsamkeit, so die Polizei, missachtete am Mittwoch, 10. April, gegen 11.40 Uhr eine 38-jährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich Kreuzkamp in Schmedenstedt die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Durch den Zusammenstoß sei die 38-Jährige leicht verletzt worden und habe vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden, heißt es abschließend im Polizeibericht.

