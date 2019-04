Hohenhameln – Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

In Hohenhameln auf der Ziegeleistraße hat sich nach Polizeiangaben am Mittwoch, 10. April, gegen 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind. Nach dem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 82-jähriger Fahrer mit seinem Auto von der Ziegeleistraße nach links in die Ohlumer Straße abzubiegen und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit eine 63-Jährige, die mit ihrem Auto vorfahrtsberechtigt auf der Ohlumer Straße unterwegs war, so der Polizeibericht. Durch den Zusammenstoß hätten sich der 82-Jährige sowie die 63-Jährige leicht verletzt. An den Autos sei erheblicher Sachschaden entstanden, sie hätten abgeschleppt werden müssen.

