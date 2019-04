Zweite Schüler-Demo in Peine – auch in den Ferien ist Klima

An diesem Freitag werden sich Peiner Schüler und Studenten der globalen „Fridays for Future“-Bewegung zur zweiten Demonstration für eine bessere Klimaschutz-Politik in der Stadt versammeln. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem Rathaus, anschließend bewegt sich der Demonstrationszug durch die Stadt zum Kreishaus. Auch in anderen Städten finden Demonstrationen statt, in der Peiner Nachbarschaft zum Beispiel in Braunschweig und in Gifhorn....