Gadenstedt: Posaunenwerk „lässt die Stimme erklingen“

Das Posaunenwerk der hannoverschen Landeskirche ermuntert seine zahlreichen Posaunenchöre einmal im Jahr in der Passionszeit einen Bläsergottesdienst zu gestalten. Nun trafen sich Bläser aus Groß Lafferde, Oberg, Klein Ilsede und Gadenstedt, um den Gottesdienst in der Gadenstedter St.-Andreas-Kirche zu feiern.

Das Motto des Gottesdienstes „Lass die Stimme klingen“, wurde in musikalisch hervorragender Qualität von dem gemischten Chor umgesetzt, heißt es in der Mitteilung. Aber die Bläser waren nicht nur musikalisch aktiv, sondern beteiligten sich auch an den Gebeten und Lesungen. Der Chorleiter Daniel Orminski ging gleich bei seiner Begrüßung darauf ein, dass Freuden- und Loblieder im Chor noch schöner klingen als allein. Und er führte weiter aus: „Im Posaunenchor üben wir jede Woche an unseren Stücken. Es ist die Zeit, in der die Einzelstimmen zusammenfinden und wir gemeinsam am Gesamtklang arbeiten, damit wir als Chor umso schöner klingen. Genauso kann man auch den Gottesdienst verstehen. Der Gottesdienst ist im Grunde so etwas wie eine Übungsstunde der Gemeinde für den Glauben.“

Das griff Pastor Norbert Paul dann noch einmal in seiner Predigt auf. Jungbläser würden von den erfahrenen Bläsern ausgebildet und integriert und genauso wäre es eine schöne Anregung für den Glauben, wenn im Gottesdienst Jungchristen wie aber auch Fremde, Neue und Interessierte von den erfahrenen Gottesdienstbesuchern angeleitet werden.

Und er ergänzte: „Mit Christus in unserer Mitte, dem lebendigen Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist, werden wir zu jener Gemeinschaft, die Gott wie ein Chor lobt und preist.“

Mit dem schwungvollen Stück „ He’s got the whole world in his hand“ endete der Gottesdienst. Anschließend waren die Bläser und Besucher noch zum Kirchenkaffee eingeladen und ließen den Gottesdienst in einer gemeinsamen Runde ausklingen. .