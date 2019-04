Vechelder Storch Anton hat eine neue Partnerin

Der Storch „Anton“ ist längst zurück in seinem Heimathorst an der Aue in Vechelde. Nun hat er, so berichtet es, der Wedtlenstedter Tierfotograf Hans-Wilhelm Schrader, auch eine neue Storchen-Partnerin.

„Da die neue Antonie einen Ring hat – Nummer 2T003 – kann man ihren Weg gut nachvollziehen“, teilt Schrader mit. Hier die Ergebnisse seiner Recherchen: Sie ist im Jahr 2013 in der Wesermarsch geboren. Im vergangenen Jahr hat sie in Vallstedt gebrütet. Nun also sitzt sie gemeinsam mit Anton in der Aue in Vechelde im Nest.

Schrader, der viel in der Natur unterwegs ist, um Tiere zu beobachten und zu fotografieren, hat zudem ein Anliegen: „Die ehemaligen Kiesgruben in Vechelde sind im privaten Besitz von Angelvereinen. Schilder weisen darauf hin, dass es verboten ist, die Gelände zu betreten. Ein größes Ärgernis ist allerdings, dass Hundebesitzer ihre Tiere in dem Bereich der Teiche frei laufen lassen und somit die vielen Bodenbrüter wie Schwäne, Gänse, Enten, Blesshühner, oder auch Haubentaucher, von ihren Nestern vertreiben.“ Anschließend kommen, so schildert es Schrader, die Krähen und erbeuten die Eier der anderen Vögel.

„Alle Bodenbrüter und Vögel sind inzwischen schon kräftig dabei, ihre Nester zu bauen und das Biber-Paar ist auch immer noch sehr aktiv. Trotz der vielfältigen Störung durch Baumfällarbeiten“, berichtet Hans-Wilhelm Schrader weiter und appelliert an die Vechelder, Rücksicht auf die Tiere zu nehmen.