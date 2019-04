Ölsburger Jugendmeister Oliver Pieper erhält Schal als Dank

Gut besucht war die diesjährige Mitgliederversammlung des MTV Ölsburg mit 76 Teilnehmern. Der Vorsitzende Günter Diederich berichtete, dass die Mitgliederzahl auf aktuell 417 Mitglieder leicht anstieg, wobei die über 60-jährigen mit 106 die stärkste Gruppe sind. Er erinnerte in seiner Rückschau an die Veranstaltungen zum 125-jährigen Vereinsjubiläum in 2018, sagte aber auch, dass die Beteiligung daran oftmals recht mau war und sich der Vorstand hier etwas mehr erwartet hatte. Die Veranstaltungen selbst konnten als gelungen bezeichnet werden, da es von den Teilnehmern einhelliges Lob dafür gab. Diederich dankte allen, die sich im vergangenen Jahr für den MTV Ölsburg eingesetzt hatten und hob einige Mitglieder der Dart-Abteilung hervor. Sie hatten in Eigenleistung ihre neue Spielstätte ausgebaut und dabei weit mehr als 600 Stunden unentgeltliche Arbeit geleistet.

Während der Versammlung wurden für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet: Marlis Gutzmann (25 Jahre), Heidemarie Scheithauer, Holger Pätz, Oliver Müller und Norbert Ellhoff (jeweils 40 Jahre), Edith Pötschke und Karsten Pötschke (50 Jahre) und Horst Kubsda (60 Jahre). Besonders geehrt wurde der 14-jährige Darter Oliver Pieper. Er wurde Dritter bei den Niedersachsen-Meisterschaften und gewann dann im Januar in Borghorst sogar den Titel eines Deutschen Jugendmeisters. Dafür erhielt er als Anerkennung einen Gutschein und den MTV-Schal. Keine Änderungen gab es bei den nun anstehenden Vorstandswahlen: Vorsitzender bleibt Günter Diederich, sein Stellvertreter ist Jürgen Monitzkewitz, Schatzmeister Manfred Dannenberg, Leiter des Sportbetriebes Peter Sigmund und Schriftwart Kurt Müller. Ebenso unverändert bleibt der Vereinsausschuss mit Kinder- und Jugendwartin Kathrin Nacke, Pressewart Kurt Müller, Gerätewart Klaus-Dieter Peterle, Sozialwartin Rita Sigmund und dem Beisitzer zur Volksfestgemeinschaft Hartmut Heller. Ortsbürgermeister Gerhard Monitzkewitz dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit und bedankte sich bei den Mitgliedern, die bei der Umgestaltung des Ölsburger Burgplatzes mithalfen.