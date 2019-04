In Ilsede lassen BMW-Liebhaber die Motoren aufheulen

Das Wetter machte am Wochenende den BMW-Freunden in Ilsede etwas zu schaffen. Viele blieben dem 18. Treffen des BMW-Clubs auf dem Gelände des Gewerbeparks Ilseder Hütte fern. Trotzdem gab es wieder ebenso gut restaurierte Oldtimer wie gut getunte Neufahrzeuge zu sehen. Schätzungsweise nur halb so viele Fahrzeuge wie sonst waren beim 18. internationalen BMW-Treffen zu sehen. Der morgendliche Schnee hatte BMW-Freunde davon abgehalten,...