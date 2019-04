Theresa Detemple erforscht Potenziale in Ilsede

Zur Netzwerkkontaktpflege hat der Ilseder Wirtschaftsförderer Wolfram Gnädig in Begleitung von Theresa Detemple, Studentin der Ostfalia-Hochschule, den Geschäftsführer der landkreiseigenen Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito), Matthias Adamski, besucht – das teilt die Gemeinde Ilsede mit.

Die Wirtschaftsförderer pflegen einen jahrelangen Kontakt zur Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien der Ostfalia-Hochschule in Salzgitter, an der auch Theresa Detemple ihren Bachelorabschluss, im Bereich Stadt- und Regionalmanagement (SRM), erstrebt. In diesem Rahmen kümmert sie sich um die Potenziale der Gemeinde Ilsede.

Anknüpfend an den Ideenwettbewerb des Studiengangs SRM der Ostfalia-Hochschule, der in Kooperation mit dem Bau- und Planungsamt sowie der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Ilsede stattfand und dessen Ergebnisse im Rathaus in Groß Ilsede zu besichtigen sind, stellt Theresa Detemple in ihrer Arbeit die Chancen von industrieller Historie in Leitbildern am Beispiel der Gemeinde heraus. Sie profitiert derzeit von den Kontakten aus den Netzwerken und gewinnt daraus ihre Informationen.

Das Ergebnis der Ausarbeitung wird Mitte des Jahres vorgestellt. „Viele kleinere Gemeinden haben es schwer sich zwischen großen Städten zu behaupten. Leitbilder können dabei helfen: Sie sollten einerseits die Potenziale der Zukunft der Gemeinde und andererseits die Identifikation der Einwohner mit bereits Bestehendem zeigen“, so die Studierende.

„Die Kooperation mit der Ostfalia Hochschule ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten – das zeigt auch Theresa Detemples Engagement für Ilsede“, betonen die beiden Wirtschaftsförderer abschließend.