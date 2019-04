Taki in Broistedt: Von Räuberhöhlen und Imkerhüten

Die Kindertagesstätte Krabbelwiese in Broistedt hat an dem Projekt „Tageszeitung im Kindergarten“ (Taki) unserer Zeitung teilgenommen. Vier Gruppen gingen ganz unterschiedlich an das Thema heran. Die Regenwurmgruppe baute beispielsweise eine Höhle. Die Hasengruppe baute die Zeitung in das tägliche Geschehen mit ein, zum Beispiel bei Bewegungs-, Kreativ- oder Motorikangeboten.

Die Kinder der Hasengruppe haben viel erfahren und erlebt. Jeden Tag wurde von ihnen mit Hilfe der beiden Erzieherinnen Meryem Vanil und Jasmin Weber das Bild des Tages gewählt. Foto: Privat

Die Bienengruppe hat viel zum Thema Zeitung kennengelernt. Mit den Erzieherin Sabina Wocial und Josephine Wocial wurden Imkerhüte und kleine Bienen gefaltet und bemalt. Foto: Privat

Die Froschgruppe hat mit den Erzieherinnen Alina Havekost und Melanie Kaufmann ein kleines Zeitungsbad aus Zeitungsschnipsel erstellt. Auch das Matschen mit Pappmaché sorgte für viel Freude. Foto: Privat