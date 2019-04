Videoüberwachung gibt es nun auf Hüttengelände in Ilsede

. Sachbeschädigungen und Müllberge als Hinterlassenschaften – auf dem Ilseder Hüttengelände ist Vandalismus ein altes Problem. Nun allerdings reicht es der Ilseder Gemeindeverwaltung: Sie setzt eine Videoüberwachung auf dem Gewerbegebiet ein.

Eine der früheren Kühlturmtassen hat die Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft (PBA) zum Biotop umgestaltet: Unbekannte hätten aber die Trockenmauer und den Teich zerstört, so dass Fische gestorben seien, ärgert sich Ilsedes Bürgermeister Otto-Heinz Fründt. Nun habe die PBA alles wieder hergerichtet, aber um eine erneute Zerstörung zu verhindern, setze die Gemeinde an dieser Stelle – und zwar nur an dieser Stelle – eine Kamera ein. Fründt: „Vandalismus ist nicht nur ein Problem auf dem Hüttengelände, sondern leider ein gesamtgesellschaftliches Problem.“