Ferienkinder fertigen in Wendeburg Nisthilfen für Insekten an

Ein ganz besonderes Osterferienangebot erlebten 20 Kinder aus der gesamten Gemeinde Wendeburg im Pflanzeneck Wense, teilt die Gemeinde mit. Dank der Mitarbeiterinnen Gerlinde und Frauke konnten alle Kinder eine selbstgebaute, schöne und praktische Nisthilfe für Insekten mit nach Hause nehmen.

Ursprünglich wurde geplant, unterschiedliche Bausätze einer Werkstatt aus Bayern zu verwenden. Leider hatte der kleine Betrieb Lieferschwierigkeiten und konnte die pünktliche Lieferung nicht garantieren. Als Retter in der Not erwiesen sich die Mitarbeiter der Lebenshilfe Peine-Burgdorf. Die Mitarbeiter der Werkstatt der Lebenshilfe in Berkhöpen fertigten innerhalb von nur vier Stunden 30 Bausatzrohlinge für die Teilnehmer.

Alle Mitarbeiter der Werkstatt sind Menschen mit Handicap. Als die Teile abgeholt wurden, waren sie verdienterweise ganz stolz auf ihre Arbeit, heißt es weiter. Die Gemeindejugendpflege bedankt sich bei den Mitarbeitern.

Die Nistkästen waren so gut und genau vorbereitet, dass die Montage selbst für wenig geübte Handwerker recht einfach war. Nach der Montage wurden die Nistkästen mit Schleifpapier bearbeitet und individuell angemalt. Dann folgte der nächste wichtige Abschnitt: Die Kästen mussten mit Naturmaterialien wie Holz, Zapfen, Gräsern, Baumrinde oder Bambus gefüllt werden. Die für den Garten nützlichen Insekten benötigen unterschiedliche Nistplätze. So musste der Kasteninhalt für jeweilige Bedürfnisse bestückt werden.

Von der Mitarbeiterin Gerlinde Gerloff bekamen die Kinder dabei interessante Informationen über unterschiedliche Insekten, ihren Nutzen für die Gärten und über weitere Zusammenhänge in der Natur. So wurden an diesem Tag nicht nur die handwerklichen Fertigkeiten geschult, sondern auch wichtige Grundlagen zur Umwelterziehung gelegt.

„Im Namen der Teilnehmer möchten wir uns für diese tolle Aktion bedanken und hoffen auf eine Fortsetzung der Natur-Angebote vom „Pflanzeneck Wense“ in den Sommerferien“, heißt es abschließend in der Mitteilung.