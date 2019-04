Bettmarer Schützen lassen um mehr als 2000 Eier schießen

Das Ostereischießen der Schützenkameradschaft (SK) Bettmar erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit bei den Besuchern, teilen die Schützen mit. Eingeladen waren alle interessierten Bürger mit ihren Familien.

Die Mitglieder der Schützenkameradschaft bereiteten sich schon viele Wochen im Voraus auf das große Event vor. Eine Woche vor der Veranstaltung war dann der große Arbeitseinsatz, bei dem alle Mitglieder das Schützenheim und den Bogensportplatz.

Besonders freuten sie sich darüber, dass erstmals auch Gäste aus dem Neubaugebiet am Johann-Niemann-Ring gekommen waren. Da das Neubaugebiet in direkter Nachbarschaft des Schützenheims entsteht, konnte das Fest so auch für ein erstes Kennenlernen genutzt werden, heißt es weiter. Alle Besucher konnten in vielen verschiedenen Disziplinen vom Hufeisenwerfen über Eierlauf, Bogenschießen, Kindermalwettbewerb bis natürlich zum Luftgewehrschießen viele Eier gewinnen. Am Ende des Tages wurden mehr als 2000 Eier an die Teilnehmer verteilt, alleine 400 Stück davon wurden direkt in der Eierbraterei der Schützen verarbeitet und an der großen Festtafel auf der Bogensportwiese verspeist.