„Gestatten, Muslim!“ – Begegnung vor der City-Galerie Peine

. Die Aktion „Gestatten, Muslim!“ der Takva-Moscheegemeinde Peine findet am Samstag, 20. April, 11 bis 13 Uhr, in der Peiner Fußgängerzone vor der City-Galerie statt. Takva-Sprecher Mehmed A. Akyalcin erläutert das Ziel der Aktion: „Wir wollen in Peine das Gespräch mit unseren Mitbürgern suchen,...