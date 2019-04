Noch einmal ins Ostereierhaus in Oberg

Das Mekka der Ostereierliebhaber schließt, die „Eiertante“ verlässt das Dorf. „Eiertante“ – so bezeichnet sich Roswitha Gehlhaar selbst. Die 58-Jährige öffnete 2013 in ihrem Eigenheim in einer Oberger Nebenstraße die heute über die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannte Pilgerstätte für Freunde der bunten, ovalen Kunsthandwerke. „Bis zum 30. April haben wir noch geöffnet, dann ist Schluss“, sagt Roswitha Gehlhaar. Sie zieht mit...