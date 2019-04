Nach Angaben der Polizei Peine muss der Einbruch in das Haus im Hohen Weg in Peine im Zeitraum von Dienstagabend bis Karfreitag am Nachmittag stattgefunden haben.

Einbruch in Wohnhaus im Hohen Weg in Peine

In der Zeit von Dienstagabend bis Freitagnachmittag seien bisher nicht bekannte Täter über die Kellertür in ein Einfamilienhaus in Peine in die Straße Hoher Weg eingebrochen. Das teilte die Polizei Peine am Sonntag mit.

Es sei Schmuck in noch nicht bekannte Schadenshöhe gestohlen worden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine,

(05171) 999-0

, in Verbindung zu setzen.