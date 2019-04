Die Polizei Peine meldet einen Einbruch in eine Goldschmiede in der Echternstraße in Peine.

Peine. In der Echternstraße in Peine gab es am Wochenende einen Einbruch. Die Täter entkommen mit Beute.

Einen Einbruch in die Goldschmiede in der Echternstraße in Peine gab es am vergangenen Samstag oder Sonntag. Das teilte die Polizei Peine mit.

Die Einbrecher hätten eine Schaufensterscheibe eingeworfen und seien so in die Geschäftsräume gelangt. Dort hätten sie mehrere Glasvitrinen beschädigt. „Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer Beute“, so die Polizei.

Sie bittet um Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter

(05171) 999-0

.