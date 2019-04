Wendeburger tanzen nicht auf dem Brocken in den Mai

„Wer braucht schon die Walpurgisnacht im Harz, wenn ihr auch direkt in Wendeburg feiern könnt?“, fragt Swen Goldschmidt, Pressewart der Wendburger Traditionsgemeinschaft. Die organisiere bereits seit 1998 den Tanz in den Mai in Wendeburg. In diesem Jahr beginne die große Scheunenparty am Dienstag,...