Blick vom Hagenmarkt in Peine in die Straße Bleicherwiesen. Die Polizei Peine berichtet von zwei Vorfällen in der Nacht von Sonntag auf Montag am Hagenmarkt und in der Gutenbergstraße.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde am Hagenmarkt in Peine der Vorderreifen eines geparkten Autos zerstochen.

Die Polizei Peine berichtet weiter, dass in derselben Nacht ein Anwohner in der Gutenbergstraße eine unbekannte Person beobachtet habe, die sich an seinem Auto zu schaffen gemacht habe. „Als er auf die Person zuging, flüchtete diese und ließ eine Schere zurück. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht wird nun ermittelt“, so die Polizei.