Start einer neuen Tradition von Groß Lafferde

Eine Premiere gab es in diesem Jahr am Karsamstag beim Osterfeuer von Groß Lafferde: Pastorin Ursula Kopitzki-Schröder hatte sich auf den Weg gemacht und eine Kerze mitgebracht. Diese zündete sie gemeinsam mit dem Fördervereinsvorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr, Stefan Kretzschmar, am...