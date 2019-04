Unfall in Peine – Pony wird aus Pferdeanhänger geschleudert

Relativ glimpflich ausgegangen ist ein spektakulärer Verkehrsunfall am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Ostrandstraße/Ecke Gunzelinstraße in Peine. Bei einem Ausweichmanöver war ein Auto mit Pferdeanhänger ins Schlingern geraten, so dass ein Pony herausgeschleudert wurde. Unfallverursacher war den...