Feuerwehr Oberg hat viele Baustellen, die Nerven kosten

Ortsbrandmeister Tobias Friedrichs machte in seinem Jahresbericht deutlich, dass diverse Baustellen im Ort ständig neue Konzepte für die Wege zum Gerätehaus und zu Einsatzstellen erforderten. Die Oberger Wehr habe derzeit 351 Mitglieder, davon 41 im aktiven Dienst. Die Jugendfeuerwehr Oberg zähle 19 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr nach wie vor

30 Kinder plus Warteliste. „Die unverändert gute Nachwuchssituation bildet somit eine solide Basis für die Zukunft des Brandschutzes in Oberg und Umgebung“, wird Friedrichs in der Pressemitteilung zitiert.

Im vergangenen Berichtsjahr rückte die Wehr 24-mal aus: Es gab 12 Alarmierungen zu Brandeinsätzen, 9 Hilfeleistungen und 3 mutwillige Fehlalarme. Zusätzlich fanden zwei Brandsicherheitswachen und eine Lageerkundung durch den Ortsbrandmeister statt. Hinzu kamen 38 Übungsdienste.

Herausfordernd gewesen sei zudem der aktuell noch laufende Umbau des Gerätehauses, der nicht nur viel Organisationstalent erfordere, sondern auch eine erhebliche Menge an Zeit, Arbeit und mitunter auch Nerven – „dies sowohl auf der Baustelle selbst als auch bei der Gestaltung der Übungsdienste unter Baustellenbedingungen“. Als dritte, in diesem Fall virtuelle Baustelle bezeichnete der Ortsbrandmeister die Umstellung auf die neue Feuerwehr-Verwaltungssoftware „FeuerON“. Damit stehe den niedersächsischen Wehren nun eine zeitgemäße und zukunftsfähige EDV-Lösung zur Verfügung, die auch der neuen Datenschutzverordnung gerecht werde.

Als Schwerpunkte für 2019 nannte er den Abschluss der Bauarbeiten am Gerätehaus und die geplante Ersatzbeschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens.

Befördert und geehrt wurden folgende Mitglieder: Laura Enders (Feuerwehrfrau), Merlin Schernich (Feuerwehrmann), Maximilian Friedrichs (Feuerwehrmann), Tjark Heinrich (Oberfeuerwehrmann) und Ludwig Tinius (Oberfeuerwehrmann). Den Spielleuten Jaqueline Hampel, Sabine Kriebel und Sonja Rieger wurde die silberne Lyra verliehen. Manfred Grove erhielt vom Kreisbrandmeister die Ehrung für 40 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst.