81-Jähriger fährt in Peine Passantin an

. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Peine hat am Dienstag gegen 11.25 Uhr eine Fußgängerin angefahren. Er befuhr den Mühlenstahlweg von Handorf in Richtung Klein Ilsede. Auf der Fuhsebrücke streifte er eine 45-jährige Ilsederin, die gerade die Brücke am rechten Fahrbahnrand überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde sie schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt.